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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: استخدامات مختلفة لملمع الزجاج.. أطعمة تجنبها فورا تؤثر على صحتك.. أضرار معطر الجو

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 


حيل للتخلص من النمل في منزلك .. تعرفي عليها
 

كشفت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد بعض من هذه الحيل للتخلص من النمل فى المنزل.

1- تنظيف المنزل بانتظام: يجب تنظيف المنزل بانتظام وتجنب ترك الفوضى والأطعمة المتسخة في المطبخ، حيث يعتبر ذلك مكانًا جذابًا للنمل.

2- استخدام الخل: يمكن استخدام الخل الأبيض المخفف
 

أضرار معطر الجو

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبة محمد، إنه على الرغم من أن معطرات الجو يمكن أن تساعد في تحسين رائحة الهواء في المنزل أو المكتب؛ إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الأضرار، إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح أو بشكل مفرط

قبل العيد .. استخدامات عديدة لملمع الزجاج

قالت خبيرة الاقتصاد المولى هبة محمد، يمكن استخدام ملمع الزجاج لعدة أغراض مختلفة، بما في ذلك:

 

تجنبها فورا.. 5 أكلات تدمر الصحة الجنسية

 

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، إنه لا يوجد أكلات محددة تؤثر بشكل مباشر على الصحة الجنسية، ولكن توجد بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها للحفاظ على الصحة الجنسية العامة، ومن بين هذه العادات:

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