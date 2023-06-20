تجنبها فورا.. 5 أكلات تدمر الصحة الجنسية

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، إنه لا يوجد أكلات محددة تؤثر بشكل مباشر على الصحة الجنسية، ولكن توجد بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها للحفاظ على الصحة الجنسية العامة، ومن بين هذه العادات:

1- تناول الأطعمة الدهنية بكثرة: تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بكثرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية، والتي قد تؤثر على الصحة الجنسية.

2- تناول الأطعمة الغنية بالسكريات المصنعة: تناول الأطعمة الغنية بالسكريات المصنعة بكثرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا قد يؤثر على الصحة الجنسية.

3- تناول الأطعمة الغنية بالملح: تناول الأطعمة الغنية بالملح بكثرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يؤثر على الصحة الجنسية.

4- تناول الكحول بكثرة: تناول الكحول بكثرة يمكن أن يؤثر على الصحة الجنسية والقدرة الجنسية، ويمكن أن يسبب ضعف الانتصاب والقذف المبكر.

5- تناول الأطعمة المصنعة: تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة بكثرة يمكن أن يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية الضارة في الجسم، وهذا قد يؤثر على الصحة الجنسية والعامة.

للحفاظ على الصحة الجنسية والعامة، ينصح باتباع نظام غذائي متوازن وصحي يشمل الأطعمة الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتجنب التدخين والكحول وممارسة الرياضة بانتظام.