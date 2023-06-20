التورلي (Tourlou) هو طبق يوناني شهير، يتميز بتنوعه وتحضيره بسهولة، وهو عبارة عن خضار مشوي أو مقلي مع البطاطس والطماطم والبصل والثوم والزيتون والأعشاب العطرية، ويمكن إضافة اللحم أيضًا إذا رغبت في ذلك.

وفيما يلي طريقة عمل التورلي للشيف حميدة عثمان.

المكونات لعمل التورلي

- 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

- 2 حبة كوسة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

- 1 حبة فلفل أخضر، مقطع إلى شرائح رقيقة.

- 1 حبة فلفل أحمر، مقطع إلى شرائح رقيقة.

- 1 حبة بصل متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

- 2 حبة طماطم متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

- 2 فصوص ثوم، مفرومة.

- 1/4 كوب زيت زيتون.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- 1/4 كوب زيتون أسود مقطع إلى شرائح رقيقة.

- 1/4 كوب جبن فيتا، مفروم.

- 1/4 كوب بقدونس مفروم.

طريقة عمل التورلي

1. قومي بغسل الخضار جيدا وتجفيفها، ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح رقيقة.

2. سخني الزيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم قومي بإضافة شرائح البطاطس والكوسة والفلفل والبصل والثوم، وقلبي المكونات جيداً حتى تتساوى في النضج وتتحمص قليلاً.

3. أضيفي شرائح الطماطم إلى المقلاة، وقلبي المكونات جيداً.

4. اخلطي الملح والفلفل الأسود ورشيهما على الخضار، ثم قومي بإضافة شرائح الزيتون وجبن فيتا المفروم والبقدونس المفروم.

5. اخلطي المكونات جيداً واتركيها على النار لمدة 5-10 دقائق حتى ينضج الخضار وتتحمص بشكل جيد.

6. اسكبي التورلي في طبق التقديم وقدميه ساخناً مع الخبز المحمص.

يمكنك تخصيص هذه الوصفة حسب الخضار المفضلة لديك، ويمكن إضافة اللحم المفروم أوالمطبوخ مع الخضار أيضاً إذا رغبت في ذلك. كما يمكن إضافة أي أعشاب وتوابل تفضلها لإضفاء المذاق المميز على التورلي.