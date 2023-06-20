عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التورلي

طريقة عمل التورلي
طريقة عمل التورلي

التورلي (Tourlou) هو طبق يوناني شهير، يتميز بتنوعه وتحضيره بسهولة، وهو عبارة عن خضار مشوي أو مقلي مع البطاطس والطماطم والبصل والثوم والزيتون والأعشاب العطرية، ويمكن إضافة اللحم أيضًا إذا رغبت في ذلك.

وفيما يلي طريقة عمل التورلي للشيف حميدة عثمان. 

المكونات لعمل التورلي 
- 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- 2 حبة كوسة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- 1 حبة فلفل أخضر، مقطع إلى شرائح رقيقة.
- 1 حبة فلفل أحمر، مقطع إلى شرائح رقيقة.
- 1 حبة بصل متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- 2 حبة طماطم متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- 2 فصوص ثوم، مفرومة.
- 1/4 كوب زيت زيتون.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1/4 كوب زيتون أسود مقطع إلى شرائح رقيقة.
- 1/4 كوب جبن فيتا، مفروم.
- 1/4 كوب بقدونس مفروم.

طريقة عمل التورلي 
1. قومي بغسل الخضار جيدا وتجفيفها، ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح رقيقة.
2. سخني الزيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم قومي بإضافة شرائح البطاطس والكوسة والفلفل والبصل والثوم، وقلبي المكونات جيداً حتى تتساوى في النضج وتتحمص قليلاً.
3. أضيفي شرائح الطماطم إلى المقلاة، وقلبي المكونات جيداً.
4. اخلطي الملح والفلفل الأسود ورشيهما على الخضار، ثم قومي بإضافة شرائح الزيتون وجبن فيتا المفروم والبقدونس المفروم.
5. اخلطي المكونات جيداً واتركيها على النار لمدة 5-10 دقائق حتى ينضج الخضار وتتحمص بشكل جيد.
6. اسكبي التورلي في طبق التقديم وقدميه ساخناً مع الخبز المحمص.

يمكنك تخصيص هذه الوصفة حسب الخضار المفضلة لديك، ويمكن إضافة اللحم المفروم أوالمطبوخ مع الخضار أيضاً إذا رغبت في ذلك. كما يمكن إضافة أي أعشاب وتوابل تفضلها لإضفاء المذاق المميز على التورلي.

الأعشاب العطرية البصل والثوم 10 دقائق الخبز المحمص المطب الفلفل الأسود العطرية الطماطم الثوم البقدونس البطاطس الملح والفلفل المكونات اللحم المفروم ثوم مفروم حجم زيت الزيتون زيت الزيتو ساخن طريقة عمل ال طما شرائح البطاطس تورلي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

فيديو جديد لمركب الهجرة غير الشرعية الغارق قبالة سواحل اليونان | شاهد

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

موضوعات متعلقة

من المطبخ العربي.. طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك

احترسي... طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

أفكار فطور رمضان.. شوربة بطريقة غير تقليدية حارقة للدهون

مفرمة لحم.. الجيش الأوكراني يكشف عن تفاصيل صادمة بشأن الحرب الروسية

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية «أدبي» يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق

شبانة: كولر يطلب ضم 6 صفقات جديدة لتدعيم الأهلي

في اليوم العالمي للاجئين.. الخارجية: مصر تظل دائما ملاذا آمنا لكل من يقصدها

وعاظ وواعظات بعثة التضامن يكثفون الدروس الدينية للحجاج .. صور وفيديو

اليوم.. افتتاح مقر جديد لهيئة قضايا الدولة في 6 أكتوبر

دعاء الامتحان والتركيز والفهم.. يساعدك على الحل في اللجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ