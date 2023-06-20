عروض مغرية لضم محمد عبدالمنعم وموقف الأهلي منها.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عروض مقدمة للمدافع محمد عبد المنعم و موقف النادي الاهلي منها.

و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: محمد عبد المنعم أفضل مدافع في افريقيا ، ونجم الاهلي ومنتخب مصر ربنا يحافظ علية لاننا شركاء في نجاحه وسموحة من قدمه لعالم الاحتراف الكروي ، تسعي واحدة من كبريات شركات التسويق العالمية لإقناع الأهلي باحترافه في الدوري الانجليزي ، الأهلي رفض عروضا قوية جدا من أكبر أندية الخليج العربي ومن العديد من الأندية التركية.

على جانب آخر أعلن نادي أهلي جدة عن ضمه للاعب البرازيلي باولينيو، ليدعم خط وسط الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وعلق الأهلي على انتقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "هنا اختار باولينيو وجهته لثلاثة مواسم".

كان باولينيو قد أنهى عقده مع فريق قوانجتشو إيفرجراند الصيني باتفاق مشترك، وذلك في شهر يونيو الماضي، ليصبح حرا بالانتقال إلى أي فريق.

ولعب باولينيو للعديد من الأندية خلال مسيرته التي برز خلالها بداية من فريق كورنثيانز، ومنه انتقل إلى توتنهام الإنجليزي ثم إلى قوانجتشو إيفرجراند، ثم إلى برشلونة الإسباني وبعد ذلك عاد للدوري الصيني مجددا.

وعلى المستوى الدولي لعب باولينيو مع منتخب البرازيل في بطولة كأس القارات 2013 وكأس العالم 2014 و2018.