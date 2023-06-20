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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأهالي يراجعون بعض المعلومات الأخيرة مع أبنائهم قبل بدء امتحان الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية للاستعداد لاداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في إطار امتحانات الثانوية العامة لعام 2023.

وشهدت مدارس القاهرة والجيزة تواجدًا كثيفًا لأولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 استعدادًا لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث حضر العشرات من الآباء والأمهات أمام كل مدرسة، يعبرون عن دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم في هذه المرحلة الحاسمة، وقام بعض الأهالي  بمراجعة بعض المعلومات الأخيرة مع أبنائهم في اللحظات الأخيرة قبل بدء الامتحان، في مشهد يعكس الروح التحفيزية الذي يتمتع بها طلاب الثانوية في هذه الفترة الحاسمة من حياتهم الدراسية.

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متحدث التربية والتعليم يؤكد: لا مجال لتسريب أي امتحان في الثانوية العامة

كانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  قد نفت تسريب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل من جانب الجهات الأمنية السيادية في الدولة، وبالتالي لن يتمكن أحد من الوصول إليها قبل وصولها ليد الطلاب في اللجان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تحاول جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج وأعوانه، نشرها،لافتةً إلى أن الهدف هنا هو اثارة الجدل وجمع الأموال من الطلاب مقابل اكذوبة تسريب الامتحانات.

 

طلاب الثانوية العامة

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