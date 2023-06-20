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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يحيى حفل عيد الأضحى بأرض معارض الكويت 29 يونيو

صدى البلد

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 29 يونيو بأرض المعارض بدولة الكويت ضمن الاحتفالات بعيد الأضحي.

وبدأت الشركة المنظمة لحفل حماقي الترويج للحفل وذلك من خلال صفحات السوشيال ميديا عبر موقع الصور الشهير انستجرام وفيس بوك.


أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في الجامعة الأمريكية وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي ملأ مكان الحفل قبل ساعات من انطلاقته.


 وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "ياستار، ناويها، نفسي ابقي جنبه، ادرينالين" وغيرها من الأغاني.

وظهر حماقي بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدي  تي شيرت، باللون الأسود، مطبوع عليه من الأمام خطوط بيضاء وأخرى بيج، تبدو من بعيد وكأنها سكاكين، ولكن عند التقريب ستجد أن الخطوط البيج ليست كما تبدو، وفهي كلمة Provenance، وتعني "الأصل"، ومن الخلف توجد طباعة على شكل يد دون إصبع "البنصر".  

ونسق التيشيرت علي بنطلون اسود وكوتشي ابيض واليكم الصور  

ويعكف حماقي في الوقت الحالي علي تجهيز مفاجأة للجمهور من المفترض أن يكشف تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

حماقي يكشف موعد طرح ألبومه 

كشف الفنان محمد حماقي، عن موعد طرح ألبوم صيف 2023، الذي يعكف على تحضيراته خلال الفترة الحالية .

ويتعاون حماقي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين  ومن أبرزهم أيمن بهجت قمر والملحن تيام طارق ومهندس الصوت ماهر صلاح.

ارض المعارض الفنان محمد حماقى المطرب محمد حماقى النجم محمد حماقي

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