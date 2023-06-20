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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات الفرنساوي والألماني والإيطالي أثناء سير الامتحان بلجان الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت جروبات شاومينج الموجودة على تطبيق تليجرام من نشر إجابات امتحانات جميع امتحان اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بكافة انواعها ( الفرنساوي - الالماني - الايطالي) وذلك قبل انتهاء الزمن المحدد لأداء الامتحان .

جاء ذلك بعد أن استطاعت جروبات شاومينج نشر صور امتحان اللغة الأجنبية الثانية بمختلف أنواعها بمجرد توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان قد  حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليمي الفني اليوم ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

 حيث  تواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، و اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، وتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكيد على انتظام سير الامتحانات بالتزامن مع توقيت انطلاقها اليوم، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

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