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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

695 كشف طبي وأدوية بالمجان من قافلة جامعة قناة السويس بقرية العمدة

القوافل
القوافل

انطلقت القافلة البيئية المتكاملة لجامعة قناة السويس إلى قرية العمدة التابعة لحي الجناين بمحافظة السويس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

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وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وهي- وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية- تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات، وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية....وأبرزها مشروع القرن " حياة كريمة"، والذي يعمل من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الأفضل لهم. 

وتضمنت القافلة  كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحي، حيث تم تقديم عدد 695كشف طبي،  وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان،  مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى  مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي. 

كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة  تثقيفية  حول السكري وطرق حقن الأنسولين، وارتفاع وانخفاض السكر وكيفية التعامل معه، وعن الإسعافات الأولية للحروق والجروح والكسور والاختناق والتشنجات والزغطة.

وفي القافلة الزراعية عقدت ندوة إرشاد  زراعي حول المشاكل المختلفة  التي تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية  مجانا، والموصي بها طبقا للمعايير.

وعن القافلة البيطرية تم الكشف على عدد 109كشف بيطري، مابين دواجن و أغنام وماعز وأبقار وجاموس مع صرف الأدوية اللازمة لهم لعدد 25 مستفيد.

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأشرف عليها المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.

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