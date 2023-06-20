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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارته للهند.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وزير الخارجية لتعزيز التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قام وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة وليد جمال الدين، وضم الوفد عدد من المطورين الصناعيين بحضور المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية ، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية ، وضياء رشدي مدير تطوير الأعمال الدولية بشركة شرق بورسعيد للتنمية، بعقد لقاءات واجتماعات مكثفة داخل العاصمة الهندية نيودلهي، مع العديد من الشركات الهندية لبحث سبل التعاون في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.

وبجانب اجتماعات مع شركات هندية ، أبدت رغبتها في ضخ استثمارات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية باعتبارها وجهة استثمارية عالمية توفر بيئة عمل جاذبة لمستثمريها وتضمن لهم النفاذ في مختلف الأسواق العالمية اعتماداً على موقعها الجغرافي في قلب العالم، وذلك في إطار الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطرق أبواب الاستثمارات الأجنبية.

وقد استهلت اجتماعات وفد المنطقة الاقتصادية، بلقاءات عديدة بالشركات العاملة في مجالات الطاقة الجديدة، حيث التقى الوفد Sandeep Kashyap الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ACME الهندية والتي وقعت مع المنطقة الاقتصادية مذكرة تفاهم بشأن إنتاج الوقود الأخضر في أغسطس الماضي، حيث يقام المشروع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في السخنة، بحجم إنتاج إجمالي للمشروع يصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، وتبلغ إنتاجية المرحلة التجريبية 100 ألف طن سنوياً، لتصل الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى الفعلية للمشروع إلى 2.1 مليون طن سنوياً، باستثمارات حوالي 12 مليار دولار، حيث بحث الجانبان في هذا الإطار توقيع اتفاقية إطارية للمشروع لتنفيذ المراحل الإنشائية للمشروع.

كما اجتمع رئيس المنطقة الاقتصادية والوفد المرافق مع Harshit Guptaرئيس الأعمال لشركة Sterlite Power Transmission Limited والمتخصصة في مجال البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة وإنشاء شبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون.

حيث أبدت الشركة اهتمامها لإنشاء شبكات نقل كهرباء بنظام BOT بجانب إنشاء محولات توزيع الكهرباء، حيث ترغب الشركة الهندية في ضخ استثمارات في هذا القطاع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.

على جانب آخر، استقبل Vellamvelly Muraleedharan وزير الدولة للشئون الخارجية ، رئيس المنطقة الاقتصادية، ووائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند والوفد المرافق، لمناقشة أوجه مجالات التعاون بين الجانبين، وتحديداً آليات التعاون في إنشاء منطقة صناعية هندية تجمع تحت مظلتها الاستثمارات والشركات الهندية.

وأوضح وليد جمال الدين أهمية التعاون بين الشركات الهندية والمنطقة الاقتصادية في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية الوطيدة بين البلدين، فضلاً عن الدعم الكبير وتأكيد القيادة السياسية للبلدين في تعزيز أواصر التعاون ، وأيضاً العمل على زيادة الاستثمارات الهندية في مصر.

من جانبه ، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية على طيب العلاقات بين البلدين واصفاً إياها بالجيدة في المشاركة الاقتصادية وخاصة فرص الاستثمار المحتملة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية.

واستكمل الوفد اجتماعاته المكثفة خلال جولته الترويجية، بلقاء Siddharth Malik، رئيس مجموعة Jindal Steel & Power للحديد والصلب والطاقة، حيث كان لقاءً مثمراً في مناقشاته التي تطرقت رغبة المجموعة في إقامة مجمع صناعي للحديد والصلب بطاقة إنتاجية 5 مليون طن سنوياً تصدر بالكامل للأسواق الخارجية من داخل المنطقة الاقتصادية على مرحلتين، بمساحة للمشروع تتراوح مابين 5 إلى 7 مليون متر مربع لإنتاج Green Steel الحديد الأخضر كصناعات صديقة للبيئة تنتج من مصادر الطاقة والهيدروجين الأخضر، ومن ثم الاستغلال الأمثل للمنطقة كمركز اقتصادي إقليمي يخدم العالم من خلال نافذته للأسواق الإفريقية والأوروبية.

ومن جانب اجتماعات الوفد والمطورين الصناعيين، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، Krishna Dushyant رئيس مجلس إدارة شركة Platinum Industries، والتي تعد أحد الشركات الرائدة في صناعة المواد المضافة والزيوت اللازمة لصناعة  PVC و CPVC ،حيث ترغب الشركة إقامة مشروع داخل المطور الصناعي بالسخنة على مرحلتين لكل منهما مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات متوقعة 10 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة تصدير 70% من منتجاتها للخارج و 30% للسوق المحلي.

أما على جانب الصناعات الأخرى، التقى وليد جمال الدين Bala Subramanian الرئيس الإقليمي لمجموعة Shapoorji Pallonji Group والتي تعمل في تطوير المناطق الصناعية والبناء والبنية التحتية والعقارات ومجالات متنوعة أخرى، حيث أبدت المجموعة اهتماماً بالاستثمار في مجالات عدة داخل المنطقة الاقتصادية، وعرض الرئيس الإقليمي للمجموعة الفرص المتاحة للعمل بها داخل المناطق الصناعية التابعة أبرزها، إنشاء محطات تحلية مياه لخدمة المشروعات القائمة وخدمة تموين السفن بالوقود الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنمية منطقة صناعية قد تكون من بينها تجمع صناعي لاستثمارات هندية تحت مظلة المجموعة أو أن تكون الشراكة مابين المجموعة وأحد المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية للعمل معها، حيث سابقة أعمال المجموعة في العديد من البلدان العربية والآسيوية في مشروعات البنية التحتية خاصة المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية.

كما التقى الوفد PS Jayaraman، رئيس شركة TCI Sanmar Chemicals للكيماويات، بحضور مصطفي شيخون الوزير المفوض التجاري وأعضاء السفارة المصرية بالعاصمة الهندية، لاستعراض مجهودات الهيئة في توطين صناعات البتروكيماويات وبحث التعاون مع الشركة التي لها أعمال كثيرة داخل مصر أبرزها الأعمال بميناء غرب بورسعيد، حيث ترغب الشركة في التوسع بنشاطها داخل المنطقة الاقتصادية.

كما التقى وفد المنطقة  Sandeep Dhiman، المدير العام لشركة Sonalika International Tractors  لصناعات وإنتاج الجرارات ومستلزمات النقل الثقيل حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة مليون جرار سنوياً، ولها العديد من الفروع داخل بعض الدول الإفريقية، ومن ثم تبدي اهتماماً بالاستثمار في المنطقة لتصدير منتجاتها للأسواق الإقليمية والإفريقية، فضلاً عن التأكيد بأهمية التواجد والتعامل مع السوق المصري أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية والنافذة الرئيسية لنحو 2 مليار مستهلك عالمياً، وفي هذا الشأن عرض رئيس المنطقة استراتيجية صناعة السيارات ومستلزمات عربات السكك الحديدية وغيرها التي أطلقتها الدولة المصرية وتم توطينها داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث سهولة تصدير المنتجات والبضائع للأسواق الأوروبية عبر ميناء شرق بورسعيد.

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