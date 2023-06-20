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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء مجلس الأمة الكويتي من الوزراء والنواب يؤدون اليمين الدستورية

الأمة الكويتي
الأمة الكويتي


أدي أعضاء مجلس الأمة الكويتي من الوزراء والنواب اليمين الدستورية.

و افتتح مجلس الأمة الكويتي  جلسته الأولى لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة والتي ستتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب واللجان البرلمانية.


ودعت رئيس الوزراء الكويتي  الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة إنجاز القوانين الداعمة لإصلاح المسار الاقتصادي بالنظر في إقرار القوانين التي تعزز السياسة المالية في ضوء تقلبات أسواق النفط بحيث لا يكون هناك تراخٍ في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي

وقال رئيس الوزراء: من أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة تقدر بـ19 كيلومتراً مربعاً مع منح القطاع الخاص دوراً في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وفقاً لرؤية 2035

وأضاف رئيس الوزراء: الحكومة ستتقدم فوراً ببرنامج عملها الذي سيكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ يراعي الأولويات ووفق برنامج زمني ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين ويحقق الإصلاحات ويعالج ما يشوبها من تشوهات.

وتابع رئيس الوزراء: الوحدة الوطنية هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا مما يتطلب منا العمل بكل جدية لتهدئة الأجواء وإزالة الاحتقان بين السلطتين سعياً إلى التعاون البناء بينهما.

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