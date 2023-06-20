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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل حميد الشاعري وهشام عباس في العريش.. اليوم

حميد الشاعري وهشام
حميد الشاعري وهشام عباس

يحيي النجوم حميد الشاعري، وهشام عباس؛  في أجواء احتفالية ضمن فعاليات بطولة الدومينو والطاولة، المؤهلة لكأس العالم 2023، والحفل الذي يقام في العريش مساء اليوم الثلاثاء.

 

ويغني حميد الشاعري وهشام عباس عدد من أغاني التسعينات، بالإضافة لبعض الدويتوهات التي قدموها معا، كما يغني كلا منهما منفردا عدد من أغانيه الخاصة.

 

وانطلقت اليوم في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لأول مرة بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفذية بوزارة الشباب والرياضة.

 

وتقام البطولة تحت شعار مبادرة "وطن واحد" بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم 100 لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

 

وتعد هذه البطولة التي تحمل اسم "بطولة سيناي" تقديرًا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء إحدى البطولات المؤهلة مباشرة لبطولة العالم في الطاولة والدومينو المقامة في مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

 

نشر الكابو حميد الشاعري فيديو لأغنية دويتو جمعته مع ابنته نبيلة بحفل زفافها الذي أقيم في أجواء أسطورية باحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب حميد على الفيديو: "أغنية فرح بنتي نبيلة.. عقبال أولادكم جميعا".

 

وظهر حميد في الفيديو يرقص مع ابنته نبيلة احتفالا بزفافها، وقاموا بالغناء معا وسط أجواء مبهجة جذبت الحضور في الفرح، وتفاعلوا معها، كما لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا الذين هنأوا حميد بزواج ابنته.

حميد الشاعرى الكابو حميد الشاعري هشام عباس مجلس القبائل والعائلات المصرية مدينة العريش

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