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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كلمات والدتها.. دويتو يجمع حميد الشاعري وابنته نبيلة في فرحها

حميد الشاعري وابنته
حميد الشاعري وابنته

نشر الكابو حميد الشاعري فيديو لأغنية دويتو جمعته مع ابنته نبيلة بحفل زفافها الذي أقيم في أجواء أسطورية باحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب حميد على الفيديو: "أغنية فرح بنتي نبيلة.. عقبال أولادكم جميعا".

وظهر حميد في الفيديو يرقص مع ابنته نبيلة احتفالا بزفافها، وقاموا بالغناء معا وسط أجواء مبهجة جذبت الحضور في الفرح، وتفاعلوا معها، كما لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا الذين هنأوا حميد بزواج ابنته.

ويقول مطلع الأغنية:

يا ابو قلب كبير يا سندي وعزي وعزوتي علمتني كتير .. علمتني كتير ومليت عليا دنيتي شهور وسنين 
وانت بترعاني .. وهقولك تاني .. يا سندي وعزي وعزوتي

يا أغلى الناس وأعز الناس .. انت الأمان وإنت الأساس

يا فرحة عمري كبرتي بدري .. وصرتي عروسة منوره 
مكانك غالي جوه في قلبي .. مهما بعدتي يا جوهرة


أغنية "أبو قلب كبير" كتبت كلماتها وقامت بتلحينها، والدة نبيلة حميد الشاعري أردنية الجنسية، ومن توزيع محمود الشاعري، ولعب الجيتار أحمد حسين، وقام بغنائها خلال حفل الزفاف حميد الشاعري وابنته نبيلة.

https://fb.watch/kG96zOJs6N/?mibextid=Nif5oz

حفل زفاف ابنه حميد الشاعري

الجدير بالذكر أن الكابو حميد الشاعري، احتفل في أجواء أسطورية بحفل زفافها ابنته نبيلة، وسط حضور كبير من الوسط الفني والإعلامي، وشارك عدة نجوم في إحياء حفل الزفاف، كان على رأسهم الهضبة عمرو دياب، والذي جاء من الكويت خصيصا لحضور حفل الزفاف، والنجم محمد حماقي، وعدد كبير من نجوم جيل التسعينات، هشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي، كما حضر النجم حكيم وأحمد سعد، ومن الشباب مصطفى شوقي وهيثم نبيل، والمنتج نصر محروس.

ومن الوسط الفني والإعلامي حضرت يسرا وأكرم حسني وأحمد زاهر وبناته، كما حضر محمد السعدي ومنى الشاذلي وأحمد خيري وساندي وعدد كبير من الملحنين والشعراء.

حميد الشاعرى الكابو حميد الشاعري حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

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