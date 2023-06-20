أضرار كارثية.. وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في إعصار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع وفاة واحدة على الأقل وأكثر من عشرين إصابة بعد أن تسبب إعصار في أضرار كارثية في بلدة لوين بوسط ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وتقع بلدة لوين على بعد حوالي 55 ميلاً جنوب شرق جاكسون، ميسيسيبي، ومدينة صغيرة تتكون من 275 شخصًا.

وقال مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في جاكسون إن 25 شخصًا على الأقل أصيبوا في الإعصار.

بالإضافة إلى ذلك، أعطت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية الإعصار تصنيفًا أوليًا لـ EF3، مع سرعة رياح قصوى تقدر بـ 150 ميل في الساعة.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أنه سيتم إصدار تقييم كامل للأضرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، إن طواقم الطوارئ لا تزال تجري عمليات البحث حيث يستحيل الوصول إلى العديد من المناطق بالسيارة بسبب خطوط الكهرباء المتعطلة.

وكتب ريفز في تغريدة علي “تويتر”: “يرجى الدعاء من أجل المتضررين وأعضاء فريقنا لمساعدة مجتمعاتهم وزملائهم من سكان ميسيسيبي”.