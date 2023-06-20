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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بـ"فتح": الحكومة الإسرائيلية الحالية إجرامية متطرفة .. فيديو

حركة فتح
حركة فتح

قال رأفت عليان، القيادي بحركة فتح، من القدس المحتلة، إنه على الاحتلال الإسرائيلي إدراك أن قواعد اللعبة تغيرت، وأن الشعب الفلسطيني لا يجوز أن يقف مكتوف الأيدي.

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الرئاسة الفلسطينية: القدس في خطر كبير ونحتاج لتوحيد الصفوف

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وأضاف "عليان" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين قدمت كل الالتزامات للمجتمع الدولي ولكل المبادرات السياسية الدولية، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة إجرامية متطرفة ويجب مقاطعتها دوليًا.

وتابع القيادي بحركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي احترام لأي مبادرة سياسية أو التزام أممي أو دولي.

وفي تطور لافت لجرائم الحرب الإسرائيلية، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، لأول مرة منذ 23 عامًا، طائرات الأباتشي خلال اقتحامها مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، ما رجّحه مراقبون إسرائيليون "دليل فشل" للقوات البرية وآلياتها العسكرية في ميدان القتال، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

لأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2002، نفذت الطائرات الهجومية الإسرائيلية أولى هجماتها في الضفة الغربية، مستهدفة بالصواريخ نقاط تمركز عناصر المقاومة في جنين، في محاولة لإنقاذ جنود إسرائيليين أصيبوا أثناء انسحابهم من الاشتباكات.

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