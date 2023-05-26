قيادي بـ حركة فتح : الاحتلال يواصل ممارساته الاستفزازية لتهويد القدس

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس وعضو المجلس الثوري بحركة فتح، إن حكومة نتنياهو لا تعترف بوجود المسلمين ولا المسيحيين داخل مدينة القدس بشكل كامل، لافتا إلى أن قوات الاحتلال منعت من تجاوزت أعمارهم 50 عاما من دخول المسجد الأقصى.



وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك 45 ألف فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تمارس أعمالهم الاستفزازية يوميا وتستهدف تهويد القدس في خطة ومؤامرة تصل مدتها إلى 2050 بحيث تكون خالية تماما من العرب.



تابع عضو المجلس الثوري بحركة فتح، الاحتلال يستغل كل الأحداث والأوضاع التي تجري داخل المنطقة لتنفيذ مخططهم الإجرامي، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو تستهدف منع المصلين من أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى في فترة ما بين صلاة الفجر حتى صلاة العصر.

