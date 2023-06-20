القومي للأجور: لم نستقبل طلبات للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى

أكدت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، من 2700 جنيه شهريا إلى 3 آلاف جنيه (97 دولارا) بداية من يوليو المقبل قرار يشمل كافة المؤسسات والمنشئات العامة بالقطاع الخاص، موضحة أن المجلس لم يستقبل طلبات للاستثناء من هذا القرار وليس هناك سماح لأي استثناءات.



وأوضحت "نظير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور كان لمرة واحدة عند صدور القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022، مؤكدة أن طلبات الاستثناءات غير مقبولة.

تتخذها وزارة القوى العاملة

وأشارت إلى أن هناك إجراءات محددة تتخذها وزارة القوى العاملة، والشكاوى التي وصلت للمجلس القومي للاجور لم تكن كبير جدًا وتم حل الإشكاليات سريعًا، ولابد من وجود تعاون من قبل العامل مع الوزارة والمجلس.