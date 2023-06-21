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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا وائل وديسكو مصر مفاجآت حفل ويجز بالتجمع الخامس

صدى البلد

يستعد نجم الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في ZED East في منطقة التجمع الخامس، يوم الجمعة 23 يونيو 2023، وفى أولى مفاجأت الحفل التى كشفتها الشركة المنظمة مشاركة فريق ديسكو مصر والمطربة دينا وائل فى الحفل وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

ويجز، المعروف بأسلوبه القوي وكلماته الرائعة، قد وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري. مع أغانيه التي تتصدر قوائم النجاحات ومع جمهور مخلص، حققت عروضه الحية إشادة واسعة وإثارة ونجاح غير مسبوق.

طرحت الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب ويجز التذاكر عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى بيع التذاكر الأونلاين.

التذاكر تم طرحها بثلاث فئات مختلفة الأولى منها بسعر 1000 جنيه أما الثانية بـ750 جنيه والثالثة بسعر 500 جنيه.

وأكد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أنه تم سداد مبلغ 215 ألف جنيه من قبل الشركة المنظمة لحفل ويجز بالتجمع الخامس، وذلك استعداد لإقامتها فى موعدها المحدد يوم 23 من الشهر الجاري.

وأضاف عبدالله أن هذا المبلغ الذى تم سداد لخزينة النقابة ما هو إلا رسوم إقامة الحفل، لذلك تم طرح التذاكر بشكل رسمي عبر إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر أونلاين.

 حل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

كان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، قد أكد فى تصريح سابق أنه تم الاتفاق بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والمطرب ويجز على حل الأزمة.

وأضاف عبد الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد أنه تم الاتفاق بين مصطفى كامل وويجز على ضرورة حضور الثاني إلى مقر النقابة قبل موعد حفلته القادمة يوم 23 من شهر يونيو الجاري بالتجمع الخامس، وتوقيعه على الإقرار الذي فرضه مصطفى كامل على مطربي المهرجانات والراب.

 

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