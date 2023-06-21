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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سلماوي: دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني أمر هام في المواجهات الفكرية للإخوان

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إننا بحاجة إلى التصدي للفكر الإخواني، لافتاً إلى أننا مازلنا حتى اليوم لم نتصدى فكريا للإخوان، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي غير المسبوقة لتجديد الخطاب الديني أمر هام في المواجهات الفكرية للإخوان، والتخلص من هذه الشوائب، لكن ذلك لم يتم بالقدر الكافي، إنما مجرد أن تتواجد هذه المطالبة ويتم ما تم حتى الآن فقد كانت خوة جديدة لا يوجد رئيس جمهورية سابق طالب بهذا من قبل.

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وأضاف سلماوي  خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra new، أن دور الإعلام ضروري جدًا للتصدي لفكر الإخوان، من خلال المناقشة الواعية، والإعلام لا يقوم بدوره الكامل إلا من خلال حدوث نوع من التكاتف وتضافر جهود الاعلام والتعليم والثقافة والأوقاف والشباب، حيث لابد أن يخدم كل ذلك على فكر وومنهج واحد غرضة بيان طبيعة الدين ودحض كل الأفكار المتطرفة.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

30 يونيو الدكتور محمد الباز الخطاب الديني الرئيس السيسي برنامج الشاهد تجديد الخطاب الديني محمد سلماوى

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