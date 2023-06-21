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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلماوي: الرئيس الفلسطيني ترجى مرسي ليرفض توطين الفلسطينيين في سيناء

سلماوي
سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كان في زيارة مفاجئة لمصر لمقابة الرئيس الراحل محمد مرسي، ليطلب منه رفض الخطة الإسرائيلية بتوطين الفلسطينيين في سيناء من خلال إنشاء دولة في غزة تأخذ جزء من صحراء سيناء، ويتركوا الضفة الغربية والقدس لإسرائيل.

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محمد سلماوي: كنت أشفق على "مرسي" لأنه كان مجبرًا من الجماعة

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وأضاف خلال شهادته في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الفلسطيني أخبره أنه جاء ليقول لمرسي "أأرجوك لا تقبل الخطة الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية في غزة وتقتطع جزء من سيناء".
ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني فوجيء أن محمد مرسي وافق على الخطة الإسرائيلية، واتهم أبو مالزن أنه غاضب لنفسه بسبب أن القيادة ستكون لحماس، فرد أبو مازن عليه "هل تتصور أن يقبل المصريون التنازل عن سيناء، التي دفعوا ثمنها من دمائهم؟".

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

30 يونيو إكسترا نيوز الدكتور محمد الباز الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني برنامج الشاهد عباس أبو مازن محمد سلماوى محمد مرسي

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