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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحف لتجسيد الحياة الواحاتية من مخلفات النخيل بالوادي الجديد |شاهد

"بيت الواحة" متحف صغير لصاحبه "عادل محمود" من قرية تنيده بالوادي الجديد وأول من نحت على جذوع النخيل، واستخدم كل ألوان الفن التشكيلى فى توثيق تراث أهالي الواحات داخل متحفه بالقرية .

يقول عادل محمود سيد وشهرته عادل العمده  إن متحفه يضم 5 غرف مبنية من الطوب اللبن ومعروش من خامات البيئة وتم تركيب أبواب البيت من خشب السنط، الذى مر عليه أكثر من 50 عاما، كما تم استغلال التكوين البيئى لأشجار النخيل بالمكان فى التعبير عن أهمية وكيفية استغلال مخلفات النخيل، والتى مثلت أكثر من 70% من مكونات متحفه بيت الواحة، والذى يستقبل رواده من أهالى القرية.

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ويتضمن بيت الواحة، العديد من الغرف، وتحتوى على مزيج من المقهى والمتحف التراثى، والذى يحتوى على مئات الأعمال الفنية الإبداعية، والتى تتنوع ما بين النحت بالصلصال والتشكيل والنحت على جذوع النخيل وأعمال الأرابيسك من الجريد، والتى تعكس تراث الوادى الجديد، ونفذ العمدة  المشروع على نفقته الخاصة وقضى سنوات طويلة من عمره فى إتمام هذا العمل الإبداعى ليكون مقصدا للزائرين من السياح وعشاق السياحة الداخلية.

وأكد العمدة لـ صدي البلد، أن رسالته في فن النحت علي جذوع النخيل هي تجسيد تاريخ الواحات وعاداتها الرائعة فى كل أعماله التى امتلأت بها جنبات البيت ما هى إلا بداية لمشروع حلم يتمنى أن يحققه على الرغم من غياب الدعم، ونقص الإمكانيات وضعف الموارد، ولكنه يثق فى حلمه وسيواصل العمل والاجتهاد من أجل تعميم فكرة التدريب على نشر ثقافة استغلال مخلفات النخيل فى إنتاج أعمال فنية إبداعية يمكن لأى شخص عادى أن يصنعها .

وأوضح العمدة، أن العلاقة بين الإنسان الواحاتى والنخلة، حب وعشق لا يفهمها إلا من عاش تحت ظلال النخيل، وهو ما استدعاه لإطلاق فكرة التدريب على النحت على جذوع النخيل، لأنه كان أول من وفقه الله فى امتهان تلك الحرفة، وقرر أن يستكمل المسيرة بتنظيم ورش عمل لتدريب الشباب والفتيات على فنون النحت على جذوع النخيل .

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وأكد، أنه يتمنى أن يحصل علي منحة تفرغ من وزارة الثقافة من أجل تبنى هذا العمل الفنى واضافته لقائمة المواقع المتميزة على خريطة الواحات السياحية، وتسويق منتجاته علي المستوي الاقليميي والعالمي.

وأشار الي انه شارك بمنتجاته في معظم المعارض منها  معرض ديارنا ومعارض الاندية بنادي الشمس ، مؤكدا أنه يتمني ان يرى فن النحت على جذوع النخيل فى كل منزل واحاتى بل وفي مختلف المحافل و المعارض الدوليه.

 

متحف بيت الواحه (1)
متحف بيت الواحه (1)
متحف بيت الواحه (2)
متحف بيت الواحه (2)
متحف بيت الواحه (3)
متحف بيت الواحه (3)
متحف بيت الواحه (4)
متحف بيت الواحه (4)
متحف بيت الواحه (5)
متحف بيت الواحه (5)
متحف بيت الواحه (6)
متحف بيت الواحه (6)
متحف بيت الواحه (7)
متحف بيت الواحه (7)
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