في عيد ميلادهم .. أولاد رامي صبري يثيران دهشة الجمهور| صور

احتفل النجم رامي صبري بعيد ميلاد أولاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر رامي صبري صورة لأولاده وعلق كاتبا : Happy birthday to my world 🌎 🤴prince Aly & prince Omar🤴

وجاءت التعليقات كالاتي : شبهم رامي جدا ، نسخة من والدهم ، ربنا يحميهم .

يذكر أن أحيا النجم رامي صبري حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين والذي اقيم في الشيخ زايد.

وغنى رامي صبري باقة من أفضل أغانيه حيث تفاعل معه الحضور .

وكانت آخر أعمال النجم رامي صبري هي أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد أن طرحها رامي على تيك توك search ويوتيوب كما تم عرضها على في تايم سكوير الأسبوع الماضي.