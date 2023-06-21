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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من مران الأهلي..أكرم توفيق يواصل التأهيل

صدى البلد

نشر أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر أكرم توفيق من تدريبات  فريق الأهلي  على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل .

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر من العودة للملاعب بشكل طبيعي.

وقال ابو عبلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن أكرم توفيق من المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية مع الأهلي في بداية الموسم الجديد.

 

إصابة أكرم توفيق كانت خطيرة

وأضاف ابو عبلة أن، أكرم توفيق كانت إصابته خطيرة والتعافي منها يحتاج لوقت طويل من العلاج ونأمل عودة أكرم توفيق بنفس المستوى القوي الذي ظهر به قبل الغياب.

اكرم توفيق الحالة الصحية اكرم توفيق تدريبات الأهلي

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