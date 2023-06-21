طعن والديه حتى الموت.. تفاصيل جريمة مروعة هزت إسرائيل

هزت جريمة قتل مروعة إسرائيل، بعدما أقدم شاب إسرائيلي يدعى فلاديسلاف بوبوف (23 عامًا) في منطقة نتانيا، وسط إسرائيل، على طعن والديه حتي الموت.

في التفاصيل، ألقت الشرطة في إسرائيل القبض على الشاب فلاديسلاف، بتهمة توجيه طعنات لوالديه باستخدام 4 آلات حاده إلى أن فارقا الحياة بعدها متأثرين بجراجهما.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن فلاديسلاف كان يعيش مع والديه وكلب في شقة في نتانيا. وفي مايو الماضي ، في الساعة الثالثة صباحًا ، قرر فلاديسلاف قتل والديه دون سبب معروف.

ووفقا لموقع "مفولك لايف" العبري، ذهب فلاديسلاف إلى المطبخ وأخذ سكينًا وبدأ في طعن والده وهو نائم بقوة وباستمرار. في مرحلة استيقظ والده وحاول الدفاع عن نفسه دون جدوى، لذلك عاد فلاديسلاف إلى المطبخ، وأخذ سكينا آخر واستمر في طعن والده حتى انهار.

في ذلك الوقت، استيقظت والدته ورأت ما يحدث وحاولت الهروب من الشقة، وبينما كانت تحاول فتح باب الشقة، اقترب منها فلاديسلاف وبدأ في طعنها بعدد كبير من الطعنات.

في وقت لاحق ، بدأت فلاديسلاف في ضرب رأس والدته بأداة عدة مرات حتى انهارت هي أيضًا، ووفقا للائحة الاتهام قام فلاديسلاف أيضا بطعن الكلب.

وبعد الجريمة، والتأكد من موت والديه والكلب، قرر فلاديسلاف الفرار من المنطقة ، فاستحم وغير ملابسه وأعد حقيبة بها جواز سفر والديه وبطاقات ائتمانهما قرابة الساعة السابعة والنصف صباحا.

وقبل أن يغادر الشقة، فتح صنابير الغاز حتى يتسرب الغاز ويتسبب في احتراق الشقة. بعد ذلك ، غادر الشقة وطلب سيارة أجرة إلى المطار ، وعندما لم يتمكن من شراء تذكرة طائرة باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بوالديه ، استقل سيارة أجرة عائدا إلى نتانيا واعتقل هناك.

ووجهت لائحة الاتهام إلى فلاديسلاف جرائم القتل العمد، وإساءة معاملة الحيوانات ، والتهور بتعاطي المخدرات ، وعرقلة سير العدالة ، كما تم تقديم طلب حبس حتى انتهاء الإجراءات القانونية.