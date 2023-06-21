عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق أسامة ربيع على إنشاء طرق بديلة لقناة السويس| شاهد

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن  العملة التي نتعامل بها تحتوي على خمس عملات وتدعى "اس بي ار"، مضيفا أن نتعامل مع نوعين من العملات من الخمس عملات حالياً.

txt

أسامة ربيع: أموال مشروعات قناة السويس مصرية وبالجنيه

وأضاف أسامة ربيع، في كلمة له في مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس بشأن حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أن اي طريق بيتعمل ندرسه بشكل جيد ولا نستطيع أن نقول لأحد بتعمل ليه، ونعمل وفق نظام دقيق في قناة السويس.

وتابع أسامة ربيع، أن في كلام عن طريق الحرير يؤثر على قناة السويس ، وهناك ندرس الموضوع، ونعمل على أن نكون جاهزين بسياسات تسويقية وخدمات.

  

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حاويات من شرق آسيا باوروبا والعكس تمر من قناة السويس، لافتا إلى أن تم عمل خصومات وعروض لجذب السفن لقناة السويس في أزمة جائحة كورونا.


 

 

أسامة ربيع قناة السويس إدارة هيئة قناة السويس اخبار قناة السويس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع: أموال مشروعات قناة السويس مصرية وبالجنيه

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ