تعليق أسامة ربيع على إنشاء طرق بديلة لقناة السويس| شاهد

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن العملة التي نتعامل بها تحتوي على خمس عملات وتدعى "اس بي ار"، مضيفا أن نتعامل مع نوعين من العملات من الخمس عملات حالياً.

وأضاف أسامة ربيع، في كلمة له في مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس بشأن حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أن اي طريق بيتعمل ندرسه بشكل جيد ولا نستطيع أن نقول لأحد بتعمل ليه، ونعمل وفق نظام دقيق في قناة السويس.

وتابع أسامة ربيع، أن في كلام عن طريق الحرير يؤثر على قناة السويس ، وهناك ندرس الموضوع، ونعمل على أن نكون جاهزين بسياسات تسويقية وخدمات.

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حاويات من شرق آسيا باوروبا والعكس تمر من قناة السويس، لافتا إلى أن تم عمل خصومات وعروض لجذب السفن لقناة السويس في أزمة جائحة كورونا.



