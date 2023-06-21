بدء رصف طريق شبين الكوم – الباجور قطاع شنوان في المنوفية غدا

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء غداً الخميس تنفيذ أعمال رصف طريق شبين الكوم – الباجور – القناطر " قطاع شنوان " ، مشدداً بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة كافة المعوقات وسرعة نهو الأعمال للمساهمة في تسهيل حركة المركبات ، كونه طريق هام وحيوي ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أشمون ، رافقه المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية .



وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أنه جاري أعمال قشط طريق شبين الكوم – طنطا بداية من مدخل مدينة شبين الكوم وحتى إمتداد 5 كم إستعداداً لأعمال الرصف ، كما تم نهو طبقة الأساس بطريق 42 سنتريس - أشمون بطول 10 كم وتم تنفيذ طبقة الربط بطول 2 كم ، وجاري إستكمال أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة والنهوض بمستوى البنية التحتية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة .