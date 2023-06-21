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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يحتفل بنجاح أغنية اختياراتي

احمد سعد
احمد سعد

احتفل الفنان أحمد سعد، بنجاح أغنية “اختياراتي” والتي تصدرت التريند رقم 1 على موقع “يوتيوب”.

نشر أحمد سعد سكرين شوت، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “الحمد لله اختياراتي طلعت تريند حياتي”.

ويقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم مستر إكس تحت عنوان إختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقة كمطرب.

ويحتفل الفنان أحمد فهمي بأول عرض لفيلمه الجديد مستر إكس يوم 27 يونيو، وذلك من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور جميع فريق العمل وعدد من أصدقائه المقربين.

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكسالبرومو الرسمي استعداد لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.

وظهر فى البرومو ظهور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني  بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

كما 

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

اختياراتي اليوتيوب أحمد سعد الفنان أحمد سعد الإنستجرام

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