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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. طرح بوسترات فيلم مستر إكس

بوسترات فيلم مستر
بوسترات فيلم مستر إكس

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعداد لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة.
 

أحمد فهمي ينتهي من تصوير مستر إكس 

انتهى  أحمد فهمي من تصوير مستر إكس استعدادا لعرضه بداية العام الجديد، في دور العرض السينمائي.

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد عبد الوهاب .

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.
 

تصوير مستر إكس فى قبرص

وكان فريق عمل الفيلم قد عاد من قبرص منذ أيام حيث كان يصور أحمد فهمي بجانب هنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس مشاهد الفيلم هناك واستغرقت أكثر من أسبوعين.

لوكات مختلفة لأبطال فيلم مستر إكس 

وحرص المخرج أحمد عبد الوهاب على تقديم أبطال الفيلم بشكل مختلف بداية من بطل العمل أحمد فهمي الذى ظهر على الأفيش الدعائى بلوك مختلف تماما عما أعتاد عليه الجمهور، كما ظهر أيضا محمد أنور بلوك مختلف تماما وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود حافظ الذى ظهر على أفيش الفيلم بدقن طويلة وشارب.

فيلم مستر إكس مستر اكس احمد فهمي هنا الزاهد

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