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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

الشركة المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات

بدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل بعض عملاء التليفون الأرضي، إلى نظام الدفع المسبق (باقات الخط الأرضي)، وهو نظام يستطيع من خلاله المستخدمين شحن الرصيد مقدمًا.

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طرق طلب الأشتراك على باقات WE أرضي

جميع فروع  WE 
خدمة العملاء 111
الخدمة الصوتية على111  
الموقع الإلكتروني www.te.eg

باقات و خدمات وي للارضي


باقه WE أرضي 20 (120 دقيقة أرضي لشبكة وي + إظهار رقم الطالب) هي الباقة الأساسية على الخط الأرضي المنزلى

تطبق سياسة الإستخدام العادل  لباقتي WE  أرضي 35 65 شهرياً (2500 دقيقة محلي أو لـWE موبايل + 1000 دقيقة محافظات)
الدقائق الزائدة عن محتوى الباقة يتم احتسابها بالتعريفة العادية وتضاف قيمتها على الفاتورة التالية للعميل

قيمة الإشتراك الشهري للباقات غير شامل الضريبة. 
خدمة التتبع التي تتيح للعملاء تحويل مكالماتهم الأرضى إلى أي خط أرضي أو WE موبايل.
خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل.
دقائق الباقة تستهلك خلال نفس الشهر ولا يتم ترحيلها للشهر التالي. 
 WE أرضي 65 سيتم إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات.

 باقة WE أرضي 35 يتم إتاحة خدمة الاتصال بـ WE موبايل طبقا للإمكانية الفنية وبالنسبة لعملاء WE  موبايل المحولين بنفس أرقامهم من شبكات أخرى يمكنهم الاستفادة من مزايا باقة WE أرضي من خلال إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات (بناءا ً على رغبة العميل)  
الإشتراك بخدمة الدولي بناءا ًعلى رغبة العميل.

استجابة لـ صدى البلد.. المصرية للاتصالات تلبي طلب مواطن بتركيب خط أرضي

استجابة لـ صدى البلد.. المصرية للاتصالات تلبي طلب مواطن بتركيب خط أرضي


خطوات الإشتراك في باقات WE أرضي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة


 إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني 

يجب سداد آخر فاتورة مستحقة 

في حالة مطابقة بياناتك (رقم الموبايل– رقم تحقيق الشخصية) سيتم إضافة الخدمات والباقات .
في حالة عدم مطابقة بياناتك( رقم الموبايل– رقم تحقيق الشخصية ) سيتم إتاحه صفحة لتحديث البيانات وإضافة صورة من مستند تحقيق الشخصية سارية ( صورة لوجه وخلف بطاقة الرقم القومي )

كيفية الدفع والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

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أسعار باقات التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات

-اشتراك شهري 65 جنيها شهريا بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة

ويمكن شحن (195جنيها كل 3 أشهر+ الضريبة الـ 14%) والتي تمنح دقائق غير محدودة لـ الخط الأرضي وشبكة WE، و250 دقيقة للشبكات الأخرى

- اشتراك شهري 35 جنيها شهريًا بدون إضافة الضريبة

يمكن شحن (105جنيها كل 3 أشهر+ الضريبة الـ 14%)

وتمنح 2500 دقيقة أرضي وشبكة WE، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات.


- اشتراك شهري 20 جنيها بدون إضافة الضريبة الـ 14%

يمكن شحن (60 جنيها كل 3 أشهر+ الضريبة الـ 14%)

وتمنح هذه الباقة العملاء 120 دقيقة للهواتف الأرضي أو شبكة WE، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم المتصل.

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