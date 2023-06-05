عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية الدفع والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

ادفع فاتورة التليفون
ادفع فاتورة التليفون الأرضي بالموبايل

يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الانترنت.

ويقدم موقع صدي البلد الإخباري، طريقة سداد فواتير التليفون الأرضي للراغبين في سدادها لتشغيل خدمة الإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الإنترنت.

فاتورة التليفون الأرضي 2023

وسهلت  الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة. 

لماذا تحول المصرية للاتصالات خدمات الأرضي إلى نظام مسبق الدفع ؟

اشترك الان | المصرية للاتصالات تزف خبرًا سارًا لمستخدمي التليفون الأرضي.. فيديو

المصرية للاتصالات: الشركة قررت تحويل كافة عملاء الهاتف الأرضي للباقات مسبقة.. فيديو

"WE" تتيح مكالمات الأرضي والمحمول والرسائل للسودان مجانًا وبلا حدود لمدة أسبوع

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت

من خلال خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

عبر ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي لشهر ديسمبر 

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الانترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع

موعد سداد فاتورة الأرضي  

وسيتم فرض غرامة مالية لمن تخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي. 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم 19777 من على الخط الأرضي . 

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

 باستخدام اسمك ورقم الهاتف، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG.

فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت 2023

 

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي

موعد سداد فاتورة الأرضي  

وسيتم فرض غرامة مالية لمن تخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي. 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم 19777 من على الخط الأرضي . 

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

 باستخدام اسمك ورقم الهاتف، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG.

دفع فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت 2023

أتاحت شركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة. 

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت 

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الطرق التالية، وبتقديم رقم الأرضي فقط:-

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

من خلال خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

عبر ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الإنترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت 
شركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة سداد فواتير دفع فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الارضي الشركة المصرية للاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

لا يحدث في أي كوكب| سر لقطة أغضبت مارسيل كولر ورسالة قاسية لمدرب الوداد

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات| موعد الصرف في يوليو القادم وزيادة 1000 جنيه

مفاجأة جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. سجلات تجارية تكشف مكاسبه الضخمة

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

موضوعات متعلقة

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

بدون تعب.. ادفع مخالفات المرو أون لاين

هتراكم عليك المديونية | انتبه لو لقيت فاتورة الكهرباء بـ 9 جنيه

ادفع فاتورة الكهرباء بالتقسيط وبدون فوائد

حجز إداري على المستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

لمشاهدة مسلسلات رمضان.. ادفع فاتورة التليفون الأرضي بالموبايل

ما هو الإفلاس؟ وما إيجابياته وسلبياته؟

من غير مجهود.. الاستعلام عن فواتير المياه أونلاين

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: الاقتراض لن يكون إلا في أوقات الضرورة

أول رد فعل من الشناوي بعد فوز الأهلي علي الوداد

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على الإتحاد

الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 في الدوري

تعطل تقنية الـ var في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول فاكهة القشطة |تعرف عليها

غبي منه فيه..سارق يستعين بـ كرتونة لإخفاء وجهه فكانت المفأجاة..صورة

بملابس جريئة.. زوجة طارق العريان تثير الجدل برفقته من صاله الجيم

أطباء يكتشفون مفاجأة صادمة بمعدة طفل خلال فحصه.. ما القصة؟

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ