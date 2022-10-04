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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

يسعي الكثير من المواطني إلى معرفة موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022، والتى تبدء من 15 كتوبر عن استهلاك ثلاث شهور ماضية وهى" يوليو وأغسطس وسبتمبر".

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022

ويبدأ تحصيل  فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022 من 15 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل كما يطبق على المتخلفين عن دفع الفاتورة فى تلك الفترة المحددة يتعرضون لغرامة عدم سداد الفاتورة.

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طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 

وهناك العديد من الطرق التى يمكن للمواطن دفع  فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022، حيث تتوافر 4 طرق أبرزها مايلي :-

-  يمكن للمواطن  دفع  فاتورة التليفون الأرض عن طريق موقع الشركة بالفيزا.

- كما يمكن  دفع  فاتورة التليفون الأرض من خلال مراكز شركة المصرية للاتصالات.

- ويتم  دفع  فاتورة التليفون الأرض عبر ماكينات الصراف الآلي.

- ويمكن للمواطن أيضا  دفع  فاتورة التليفون الأرض عبر مكاتب البريد .

- يمكن للمواطن  دفع  فاتورة التليفون الأرضي عن طريق  فودافون كاش والتى تتوفر فى كل مكان.

- ويمكن للمواطن أيضا  دفع  فاتورة التليفون الأرض عبر فوري من خلال الماكينات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

غرامات يتم تطبيقها لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن أن يتعرض المواطن لغرمات حال عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي وتتضمن مايلي :-

- يمكن أن يتعرض المواطن نتيجة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي لدفع الغرامات بداية من تاريخ 15 ديسمبر 2022 .

-  يمكن أن يتعرض المواطن نتيجة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي  لقطع الخدمة عن أجهزة التليفون الأرضي.

-يمكن أن يتعرض المواطن نتيجة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي لغرامة تأخير 1.5 % من قيمة الفاتورة ع كل شهر تأخير بحد أدنى 10 جنيهات.

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

- الخطوة الثانية تتضمن النقر علي أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال علي الرقم المختصر المخصص من قبل الشركة وهو 19777 أو 111.

باقات الاشتراك بالتليفون الأرضي 

- تتيح الشركة المصرية للاتصال باقة وي ارضي 20 وتتضمن منح المشترك 120 دقيقة للتليفون الأرضي لمدة شهر.

- أما الباقة الثانية من باقات الاشتراك فى التليفون الأرضي هى باقة وي ارضي 35 وتمنح العميل 2500 دقيقة بالإضافة إلى 1000 دقيقة للمحافظات الأخري.

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