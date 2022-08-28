التموين: مد تسجيل رقم التليفون لـ آخر سبتمبر تسهيلا على أصحاب البطاقات

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم فترة تسجيل أرقام التليفون علي البطاقات حتي آخر سبتمبر تسهيلا علي أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد،:"كان هناك 13 مليون بطاقة لم تكن مسجلة برقم الهاتف؛ وتم تسجيل 11 مليون منها على موقع دعم مصر ومصر الرقمية، كذلك تم مد فترة تسجيل الأرقام للانتهاء من الـ 2 مليون بطاقة المتبقين.

وطمأن المواطنين بوجود 29 سلعة تموينية يتم صرفها من خلال 40 ألف منفذ منها سلعة الشاي؛ مؤكدًا أن عمليات الإمداد تتم بشكل خاص على بطاقات التموين، والوزير علي المصيلحي انتهى من وضع اللمسات النهائية على معرض أهلاً مدارس.

