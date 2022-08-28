بتخفيضات 25%.. التموين: 200 شركة و800 محل تشارك في معرض أهلا مدارس

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، تفاصيل افتتاح معرض أهلاً مدارس وأسعار السلع الأساسية.

وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أكثر من 200 شركة و800 معرض وشوادر ومكتبات في معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل إلى 50% على مستلزمات المدارس بالمعرض، بجودة مصرية عالية، والذي سيتم افتتاحه الخميس المقبل الموافق الأول من سبتمبر.

وأشار إلى أن المعارض الرئيسية 23 معرضًا، و27 قافلة متحركة بالمدارس، و33 شادرًا على مستوى الجمهورية، كما سيتم توفير ركن خاص بذوي الهمم بمعرض أهلاً مدارس.