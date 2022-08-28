التموين: 130 مليون جنيه حجم الدعم اليومي للخبز.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين٫ أنه تم الارتقاء بالسعات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن لـ3.4 مليون طن.

وأضاف “الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين”٫ خلال استضافته ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم”٫:”ننتج يوميا ما يقرب من 275 مليون رغيف خبز تمويني٫ وذلك بدون المخابز الأفرنجي”.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين: “انتاجنا من الخبز يوميا يقترب من 300 مليون رغيف سواء للمواطن صاحب الدعم أو المواطن خارج منظومة الدعم”.

23 مليون بطاقة تموينية

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين: “رغيف الخبز يباع للمواطن بـ5 قروش وتكلفته على الدولة تصل إلى 80 قرشا”٫ متابعا: “لدينا 23 مليون بطاقة تموينية ، يصل حجم الدعم اليومي للخبز فيها لنحو 130 مليون جنيه.