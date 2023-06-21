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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: مصر قفزت مراكز متقدمة في تحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن مصر قفزت قفزات هائلة في مجال تحسين خدمة الانترنت فائق السرعه باستخدام الألياف الضوئية ، بالاضافه الي تدعيم البنيه التحيه اللازمه لوصول خدمات الانترنت الي القري والنجوع بمختلف الأقاليم .

وثمن بدوي عقب اجتماع لجنة الاتصالات اليوم المخصص لمناقشة ضعف شبكات المحمول وضعف خدمة الانترنت ، التعاون المثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، ومسئولي وزارة الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، في التعاطي مع كافة الشكاوي التي ترد الي اللجنه من النواب بمختلف الدوائر والاقاليم والعمل علي حلها في اسرع وقت.

وأشاد بدوى باستراتيجية وزارة  الاتصالات لبناء مصر الرقمية، والتى ترتكز على عدد من المحاور التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمى، بالإضافة لتوفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعى والتنظيمى الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد بدوي الي انه تم الاتفاق مع مسئولي الجهاز القومي على علي إطلاق سيارات متخصصه لقياس الجودة و تعمل على تحديد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات، وبعد تحديدها يقوم الجهاز بإخطار شركات الاتصالات لتركيب وتدعيم شبكات المحمول في المناطق الضعيفة وذلك فى كافة أنحاء الجمهورية .


وكانت لجنة الاتصالات قد نظرت اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام الحصري، بشأن ضعف شبكات المحمول في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية و النائب محمود نجيب مشعل، بشأن حظر وإيقاف في جميع أرقام التليفونات بكل الشبكات والتي غير مسجله بالرقم القومي وتحديث البيانات كل 6 شهور.
السيد النائب/ عماد خليل، بشأن ضعف شبكات الاتصال بقرية مركز بني سويف.
والنائب أبانوب عزت عزيز بشأن ضعف شبكات التليفون المحمول بمنطقة الخلفاوى حتى أرض أيوب بحي الساحل بمحافظة القاهرة و النائب/آيات الحداد، بشأن تعطل مصالح المواطنين في جميع الجهات بسبب ضعف شبكة الانترنت.

الاتصالات الألياف الإنترنت فائق السرعة التليفون المحمول الجهاز القومي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعاون المثمر

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