الداخلية: متابعة على مدار الـ24 ساعة لأحوال بعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة

أعلنت وزارة الداخلية، متابعة بعثة الحج أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة ومعرفة احتياجاتهم أثناء فترة الإقامة؛ بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

وأبدى الحجاج سعادتهم بهذ الإهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج فى أداء مناسك الحج.

وواصلت بعثة حج القرعة على إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والإستفسارات وشرح المناسك.

وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

0fb83dbd-7924-4d5e-8152-4e24a0162105

3cd3f7dd-0890-44b6-bd72-c274a5fc1b21

d01d14e1-488a-405d-a8e5-bec80cedc190

f12420ff-ba2a-45fa-a3e6-ea628be598f2 (1)