اندلاع حريق هائل بأكبر مصفاة نفط في رومانيا

قالت وحدة الاستجابة للطوارئ الحكومية في رومانيا، اليوم الأربعاء، إنه تم السيطرة على حريق في مصفاة بتروميديا للنفط الخام في رومانيا، وهي الأكبر في البلاد، بعد اندلاع حريق هائل.

وذكرت وحدة تابعة لوزارة البيئة أن الحريق وقع بعد انفجار في المصفاة الواقعة في مقاطعة كونستانتا في منتصف الطريق على ساحل رومانيا وعلى بعد 240 كيلومترا شرق العاصمة بوخارست.

ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا من الحريق، كما أكدت وحدة الاستجابة للطوارئ أنه لم يتم اكتشاف أي مواد خطرة في الهواء.

وقال متحدث باسم وحدة الاستجابة للطوارئ الحكومية في رومانيا: “في الوقت الحالي لم يعد الحريق مشتعلا… نظرا لوجود خطر من إعادة إشعالها، يقوم الفنيون في الشركة بإفراغ التركيب ويستمر رجال الإطفاء في اتخاذ تدابير التبريد”.

وتعود ملكية المصفاة إلى رومبيترول رافيناري، التي تسيطر عليها الأغلبية كيه إم جي إنترناشيونال، وهي جزء من شركة النفط الحكومية الكازاخستانية كازمونيجاز.

كما تمتلك الدولة الرومانية حصة في المصفاة بنسبة 45٪.