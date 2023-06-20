رقم قياسي.. الصين تستورد النفط من قطر وتعزز مبادرة الحزام والطريق

يشهد التعاون بين الصين وقطر في مجال النفط تقدمًا مستمرًا وتحقيقًا للمصالح المشتركة، على أساس احترام التنوع والتكامل، كما يسهم في استقرار سوق الطاقة العالمية، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يستفيد البلدين من فرص مبادرة الحزام والطريق، وخطة التنمية الوطنية للإمارات، ويرفع مستوى شراكتهما إلى آفاق جديدة.

العلاقات التجارية

الصين وقطر هما شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، خاصة في الغاز الطبيعي المسال، الذي تعتبر قطر أحد أكبر المنتجين والمصدرين له في العالم، والصين أكبر زبون له.

وقد عزز البلدان التعاون بينهما في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يعتبر أحد أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي يضم حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.

وقد وقعت بكين والدوحة عدة اتفاقيات طويلة الأمد لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال، ولبيع وشراء أسهم في مشروع حقل الشمال الشرقي، كما أن هناك سعيا مشتركا لتوسيع التعاون في مجالات أخرى مثل تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

التطورات الأخيرة

أفادت CNBC عربية بأن شركة قطر للطاقة أبرمت اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بكين لمدة تصل إلى 27 عاماً، في ثاني أكبر اتفاق لتوريد الغاز إلى شركة صينية حكومية في أقل من عام.

وأشارت المصادر إلي أن قطر تعمل حالياً على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% من مستوياتها الحالية إلى 126 مليون طن بنهاية العام 2027 من خلال تطوير حقل الشمال أكبر حقل غاز منفرد في العالم.

وبحسب مصادر مطلعة؛ فقد بلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في عام 2022 ما يزيد عن 15.6 مليون طن، ما يمثل 20% من صادرات قطر الحالية من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الدولية.

وفي سبتمبر 2021، وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة "CNOOC" لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري، لتزويدها بأربعة ملايين طن سنوية من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا.

وفي نوفمبر 2021، وقعت قطر للطاقة اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لتزويدها بأربعة ملايين طن سنوية من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عامًا، وهذه هي ثانية اتفاقية من نوعها في أقل من عام.

كما تضمّنت اتفاقية نوفمبر 2021 بيع وشراء أسهم تنضم بموجبها مؤسسة البترول الوطنية الصينية إلى عائلة الغاز الطبيعي المسال في قطر شريكًا في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، بحصة تبلغ 5% من ما يعادل خط إنتاج مكافئ واحد من المشروع.

وفي أبريل 2021، أصبحت "سينوبك" أول مجموعة آسيوية تحصل على حصة 5% في مشروع قطر لتوسعة حقل الشمال الشرقي.

الأرقام والإحصائيات

إن حجم التبادل التجاري بين الصين وقطر في 2020 وصل 13.2 مليار دولار أمريكي، كما زاد التبادل التجاري في 2020 مقارنة بـ2019 إلي 3.4%.

كما أن حصة قطر من واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في 2020 بلغت 23.8%. فيما بلغ حجم واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال من قطر في 2020 18.5 مليون طن.

وكان حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال في 2020 77 مليون طن، وحجم إنتاج قطر المتوقع من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027 126 مليون طن.