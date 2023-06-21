عمرو مصطفى: الموسيقى دخل قومى كبير .. فيديو

قدم الملحن والمطرب عمرو مصطفى فكرة جريئة لتطوير الأغنية المصرية.

وقال عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه من المهم رجوع الآلات الشرقية للأغنية مرة أخرى لرجوع الهوية المصرية.

ملحنين كبار

وتابع عمرو مصطفى قائلا:" مصر فيها مطربين وملحنين كبار ومحتاجين نرجع ننتج موسيقى مرة أخرى بواسطة الفنانين وليس اصحاب رؤوس الأموال".

وأوضح عمرو مصطفى، بالرجوع للتاريخ نجد أن الموسيقى والفن الذى صدر للعالم العربى كان من انتاج مطربين كبار.

وأكد عمرو مصطفى، أن الموسيقى دخل قومى كبير كدخل قناة السويس.