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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابن يضرب والديه .. والأم : زرت الكعبة أدعي عليه

الحاجة عفاف
الحاجة عفاف

‏قالت الحاجة عفاف إنها تعاني بسبب ابنها وأنه تعدي عليها بالضرب وطردها في الشارع وأن عمره 37 عام ويقوم بإهانتها هي ووالده أيضا بالشتائم وبالضرب.

وتابعت الحاجة عفاف خلال لقائها في برنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يتعاطى المخدرات لكنه ليس مدمن، وأيضا قاموا بعمل باب من الحديد ليمنعوه من الدخول لكنه استطاع أن يكسره وقام بالتعدي بالضرب عليها وعلى ولده وعلى شقيقه رغم ان والده عمره تخطي الـ 70 عام مؤكدة أنه يقوم بتعاطي مخدر الحشيش ومخدر الأيس ومشكلته لم تبدأ منذ تعاطيه للمخدرات لكنها بدأت منذ زواجه وقام بالتحول منذ الزواج قائلة: "ما بقاش ابني اللي أنا اعرفه بعد ما اتجوز".

 

ذهبت إلى الكعبة للدعاء عليه

 

وأضافت أنها بدأت أن تتلاشاه خوفا منه وأنه أصبح خطر عليها وعلى الأسرة وتنتظر الموت في أي لحظة وهذا سيكون أفضل من هذه الحياة وعندما تحدث معه شقيقه قام بالتعدي عليه بالضرب وأصابه في رأسه ويقوم بتهديدهم دائما، متابعة أنها ذهبت إلى الكعبة للدعاء عليه، قائلة: "أنا زرت الكعبة وقلت لربنا يا تهديه يا تاخده".

الابن العاق تعدى بالضرب الكعبة الحاجة عفاف نهال طايل برنامج تفاصيل

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