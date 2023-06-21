عبدالمجيد صقر: فوجئت بـ90% من أجهزة المحافظة متهالكة

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أنه محافظ لـ السويس منذ 5 سنوات، وأنه في بداية توليه المحافظة كان الوضع صعب، وأن الصرف الصحي كان يؤثر على الجميع، و المباني كانت قديمة ومتهالكة.

وأضاف محافظ السويس، خلال حواره ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظة كانت تعاني من انتشار القمامة، وعدم صلاحية الطرق.

ولفت إلى أنه بعد العرض على وزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تم التطوير، و تغير الوضع لـ الأفضل.

وحكي موقف خاص به في أول يوم له كمحافظ استغرق ساعة و 20 دقيقة من بداية المحافظة حتى مقر المحافظ، وذلك بسبب الطرق المتهالكة.

وتابع :" 100 مليون جنيه، كانت موازنة المحافظة، وأن انشاء خط مياه بالسويس كان يتطلب105 ملايين جنيه أي أكثر من موازنة، وأن هذا الأمر كان مشكلة".

وأوضح :" فوجئت بـ 90% من أجهزة المحافظة متهالكة، وأن هناك مشكلات كثيرة بالمحافظة".