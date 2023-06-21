وزير الشباب والرياضة يفتتح حديقة الأطفال الجديدة بنادي الزهور بالتجمع الخامس

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حديقة الأطفال الجديدة بنادي الزهور الرياضي فرع التجمع الخامس، بحضور مجلس ادارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، والدكتور سيد حُزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالطفرة الإنشائية والتطويرية التى يشهدها نادى الزهور الرياضى فى عهد مجلس الإدارة الحالى، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره فى إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع فى مختلف الألعاب، مشيدًا بأهمية الأندية الرياضية في التنشئة الاجتماعية للفرد وتعليم الرياضة لمختلف الأجيال والحفاظ علي المكتسبات الأسرية.

وقدم "صبحي" التهنئة لمجلس إدارة نادى الزهور الرياضى والأعضاء على افتتاح العديد من المنشآت داخل النادي، والذى يضاف إلى رصيد البنية الرياضية المتوفرة بالنادى.

وتوجه المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، بالشكر والتقدير على الدعم الكبير المقدم من وزير الشباب والرياضة والتعاون المثمر في مختلف المجالات والقطاعات بما يخدُم رواد النادي.

كما وجه الدمرداش الشكر لكل من ساهم في انشاء هذه الحديقة خاصةً بعد الخروج من أزمة كورونا مرورًا بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع مؤسسات الدولة ولمجلس إدارة نادي الزهور الذي يعمل دائمًا على قلب رجل واحد من أجل المصلحة العليا لأعضاء النادي الكرام.

وخلال الافتتاح تم تكريم الدكتور سيد حزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والوكيل محمود ذكي العضو المنتدب لشركة كير للمقاولات التي قامت بتنفيذ المشروع، ودكتور محمد صالحين رئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس مصمم الحديقة.

وعلي هامش حفل الافتتاح، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرًا عن الجمعية المصرية الافريقية لأمراض القلب عن القلب الرياضي"، بحضور الدكتور حازم خميس رئيس منظمة الوادا، ودار المؤتمر حول أهمية توعية اللاعبين الرياضيين بأمراض القلب والكشف الطبي الدوري من أجل حمايتهم، وفي نهاية الندوة تم فتح باب الاسئلة وقامت بادارة الندوة الدكتور الشيماء الدمرداش عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة.