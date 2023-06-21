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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متعة للعرب.. نجوم عالميون يحطون الرحال في السعودية قريبا

حكيم زياش
حكيم زياش

تزايدت الأموال التي يتم ضخها في كرة القدم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فمع ارتفاع القيم التسويقية للاعبين، وظهور لاعبين صغار بجودة عالية، أصبح من الطبيعي  أن نرى لاعبا ينتقل لفريق ما مقابل 100 مليون يورو أو 200 مليون يورو أو حتى أكثر من ذلك المبلغ.

الميركاتو في كرة القدم تغير بصفقتين حسب المتابعين، انتقال بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادمًا من يوفنتوس بمبلغ فاق الـ 100 مليون يورو، والثانية عندما انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان، بعد دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقده السابق مع برشلونة، 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

الميركاتو يتغير في الوقت الحالي أيضًا، بسبب دخول المملكة العربية في السوق بقوة، ومحاولاتها شراء أبرز اللاعبين، وهو ما قد تم بالفعل بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو لـ النصر في الشتاء، والفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي لـ اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الحالي، والبقية تأتي.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز اللاعبين المحتمل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية.

– السنغالي كاليدو كوليبالي

مدافع تشيلسي، توصل لاتفاق للانضمام لـ الهلال، مقابل راتب سنوي يُقدر بـ 25 مليون يورو، على أن يدفع الفريق السعودي مبلغ 15 مليون يورو للنادي اللندني.

– السنغالي إدوارد ميندي

حارس تشيلسي، توصل إلى اتفاق للانضمام لـ أهلي جدة العائد لدوري روشن، على أن يتم الإعلان الرسمي قريبًا.

– المغربي حكيم زياش

جناح تشيلسي، توصل إلى اتفاق للانضمام لـ النصر، بعدما وافق على الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة.

– البرتغالي روبين نيفيز

متوسط ميدان ولفرهامبتون، توصل لاتفاق للانضمام الى الهلال، حيث سيدفع النادي السعودي مبلغ 55 مليون يورو للنادي الإنجليزي.

– الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

متوسط ميدان إنتر الإيطالي، يريد القدوم لـ النصر، لكن المحاولات مستمرة مع فريقه، من أجل الموافقة على بيعه.

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