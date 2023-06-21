ناقد رياضي يفجّر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن دخول الزمالك في مفاوضات مع مالولولو لاعب الاتحاد السكندري .



وكتب “طلعت” من خلال حسابه الشخصي تويتر :٠ عاجل .. الزمالك يدخل في مفاوضات مع المهاجم الأنجولي مابولولو لاعب الاتحاد السكندري وهداف الدوري المصري ".



وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية عن وقوع فريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.

ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.