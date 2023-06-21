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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات: تمنيت تقديم ديو غنائي مع عبدالحليم حافظ

جنات
جنات

حلّت الفنانة جنات ضيفة في حلقة خاصة على راديو إنرجي 92.1 مع محمد طارق أضا وسارة المنذر احتفالاً بها كنجمة شهر يونيو.


وقالت “جنات” إنها لن تغيب مرة آخرى على الجمهور وإنها في الفترة الحالية ستركز على إطلاق أغاني سينجل وليس ألبومات، وتحدثت عن أغنية كأنك سكر وهل تشبه قصة حقيقية مرت بها، قائلة: "الفنان لا يحتاج أن يقوم بتجربة كل حالة بيغنيها أغنية وكأنك سكر قصة شخصية للشاعر أحمد عيسى وأي حد هيحسها، أغنية وكأنك سكر اتعرضت عليا ولما سمعتها وغنيتها حبيتها أوي ومفرقش معايا تنزل صيف أو شتا".

جنات تحتفل بأغنية وكأنك سكر بحضور فريق العمل

كأنك سكر .. جنات تطرح أحدث أغنياتها علي يوتيوب


وعن تحضيرها لأغنية تكون في موسم الصيف، قالت: "بقالي كتير بجهز أغنية للصيف، والأغنية الجامدة بتبقى معروفة.. أغنية وكأنك سكر مكنتش محتاجة أسأل حد عنها لما اتعرضت عليا".. وأكملت حديثها قائلة: ""حب جامد" أكتر أغنية بتفكرني بالصيف وليا معاها ذكريات حلوة".


وعن التريند الذي تصدرته بملابسها الصعيدية، قالت: "أن الصدفة هي السبب فكانت تتواجد في أحد محافظات الصعيد التي ينتمى لها زوجها و التقطت تلك الصور ولم تتوقع إنها ستتحول لتريند"، وتابعت: "جوزي صعيدي والجلابية اللي ظهرت بيها كانت جلابية حمايا.. في الصعيد الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب".

وتخدثت جنات عن وقف أغنيتها التفاح والفراولة عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، وقالت في لقائها: "ماحدث من الشخص صاحب القضية خطوة سيئة جدا اتعملت بمنتهى الجهل والسذاجة وهو إنسان مؤذي جدا لأن الشهرة مش بتيجي كده بتيجي بالتعب"، وأكملت: " لحن أغنيتي مش شبه أغنيته وهو قايم على فلكلور للملحن الكبير محمد الصاوي".

وقالت إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المطرب، قائلة: مش هاسيب حقي، خاصة لما عرفت إنه اتهم قبل كده الكينج محمد منير في أغنية من أغانيه"، وتابعت: "يبدو أنه يسعى لإثارة الجدل من وقت لآخر، لازم يعرف إن تشابه المقامات لا يعني السرقة".

وتطرّق الحديث عن الذكاء الاصطناعي وعن تأثيره على الأغاني والمطربين في الوقت الحالي، وقالت: "مفيش حاجة بتعوض الإنسان.. أتمنى تكون موضة وتخلص"، وبسؤالها عن النجم الذي تتمنى أن تقدم ديو غنائي معه من الزمن القديم، قالت: "لو هعمل ديو مع فنان قديم يبقى عبد الحليم حافظ.. بحسه الأقرب لشخصيتي". 


وعن خوضها تجربة التمثيل أو تقديم عرض مسرحي غنائي، قالت جنات: " التمثيل اتعرض عليا كتير لكن الموضوع دايما مكنش بيظبط.. لو الفكرة عجبتني ممكن تحصل مشكلة في الإنتاج وساعات بكون أنا مشغولة بالسفر وتحضير الأغاني فالمشروع مش بيكمل"، وتابعت: "كان في فكرة لتقديم عرض مسرحي غنائي ولكن  المشروع وقف ولكنه قائم وممكن يحصل في أي وقت".
وتحدثت عن دور والدتها في دعمها، وقالت: "كان عندي 3 سنين لما ماما اكتشفت إني صوتي حلو في الغنا.. وكنت ساعتها بغني "أنا في انتظارك " لأم كلثوم وهي اللي دعمتني".


وقالت: "أنا شخص بارتبط بالجمهور في كل مكان وكل بلد بتواجد فيها، ولكن عندي ذكريات اكتر في الاسكندرية وبورسعيد،  وشرم  الشيخ".


وعن ابنتها جنات قالت: "ابنتي الصغيرة جنات، تتمنى الغناء معي في أي حفلة، وتطلب  ذلك طوال الوقت، لكنها بالطبع لازالت صغيرة جداً".

جنات الفنانة جنات محمد طارق احمد عيسي الذكاء الاصطناعي المغرب

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