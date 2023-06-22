عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف جديد بقدرات جبارة .. فيفو تفجر مفاجأة للمستخدمين

هاتف فيفو vivo iQOO
هاتف فيفو vivo iQOO 11S

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على مفاجأة كبيرة لجمهورها ومستخدميها حيث تستعد الشركة لإطلاق هاتف مميز من الفئة الرائدة بإمكانات جبارة مع ميزات تصدر لأول مرة، أبرزها دعم الشحن السريع بقوة 200 وات. 

 

وبحسب موقع gsmarena فإن  هاتف فيفو  vivo iQOO 11S سيحصل على بطارية كبيرة سعة 5000 أو 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 200 وات، وهو أعلى معدل للشحن على الإطلاق. 

 

وأوضحت عدد من الوثائق أن هاتف فيفو  vivo iQOO 11S قد حصل بالفعل على شهادة اعتماد 3C في الصين، وأنه سيأتي مع شاحن من نوع V200100A0L0-CN، ويوفر مخرج 20V / 10A كحد أقصى، كما أنه متوافق مع USB-PD.    

 

وسيعمل هاتف فيفو  vivo iQOO 11S بمعالج من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية، كما سيوفر ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت، تعمل بنظام التشغيل أندرويد. 

 

ومن المتوقع أن يحصل هاتف فيفو  vivo iQOO 11S على شاشة من نوع E6 AMOLED قياس 6.78 بوصة توفر دقة +Quad HD ، ودقة  1440 × 3200 بيكسل، تدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

 

  

 

شركة فيفو فيفو هواتف فيفو vivo iQOO 11S فيفو vivo iQOO 11S مواصفات فيفو vivo iQOO 11S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

أسماء نارية|شوبير يعلن صفقات مثمرة لـ الزمالك بينهم ثنائي غير متوقع

ترشيحاتنا

ميدو: يجب تجميد مباريات الدوري الممتاز حال تأجيل أية مباراة للنادي الأهلي

الخارجية الأمريكية: مجموعة السبع تؤكد الحاجة لتنسيق وثيق بشأن التعامل مع الصين

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

دعاء رابع يوم من ذي الحجة.. ردده يسهل أمورك ويقضي حاجتك

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 22-6-2023

"عواد" أبلغ مسئولي الزمالك بموقفه في الاستمرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الغنم؟

حالة شديدة الغرابة.. رجل هندي يكتشف حمله في توأم لمدة 36 عامًا

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

فيديو

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ