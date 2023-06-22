هاتف جديد بقدرات جبارة .. فيفو تفجر مفاجأة للمستخدمين

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على مفاجأة كبيرة لجمهورها ومستخدميها حيث تستعد الشركة لإطلاق هاتف مميز من الفئة الرائدة بإمكانات جبارة مع ميزات تصدر لأول مرة، أبرزها دعم الشحن السريع بقوة 200 وات.

وبحسب موقع gsmarena فإن هاتف فيفو vivo iQOO 11S سيحصل على بطارية كبيرة سعة 5000 أو 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 200 وات، وهو أعلى معدل للشحن على الإطلاق.

وأوضحت عدد من الوثائق أن هاتف فيفو vivo iQOO 11S قد حصل بالفعل على شهادة اعتماد 3C في الصين، وأنه سيأتي مع شاحن من نوع V200100A0L0-CN، ويوفر مخرج 20V / 10A كحد أقصى، كما أنه متوافق مع USB-PD.

وسيعمل هاتف فيفو vivo iQOO 11S بمعالج من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية، كما سيوفر ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت، تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ومن المتوقع أن يحصل هاتف فيفو vivo iQOO 11S على شاشة من نوع E6 AMOLED قياس 6.78 بوصة توفر دقة +Quad HD ، ودقة 1440 × 3200 بيكسل، تدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.