حماة الوطن: حزبنا يمد يده للجميع من أجل خدمة مصرنا الغالية

توجه الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، بالشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أرسى دعائم التعددية الحزبية الحقيقية التى نجد تجسيد حقيقي لها اليوم.



كما توجه بالشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على الدعوة الكريمة للمشاركة فى هذا الصالون السياسي للخروج من النطاق الضيق للتنافس الحزبي والسياسي لنطاق أوسع رحابه من حيث تضافر الجهود وتوحيدها لخدمة الوطن والمواطن.



ووأكد أن التاريخ المتجرد يكون قاسياً في حكمه في أوقات كثيرة ونريده شاهداً لنا لا علينا، وحزب حُماة الوطن يمد يده للجميع من أجل خدمة وطننا الغالي مستشرفين جميعاً جمهورية جديدة نأمل خلالها مستقبلاً أفضل للمصريين.



‎وأوضح العطيفي أن اجتماع اليوم يأتي من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانياتنا المتعددة والمتنوعة لدعم مؤسسات الدولة الوطنية والوقوف جنباً إلى جنب بتقديم كل ما نستطيع لخدمة وطننا الغالي ويأتى اجتماعنا اليوم متزامناً مع مرور 10 سنوات على ثورة 30يونيو المجيدة و9 سنوات على تأسيس حزب حُماة الوطن.



وتابع ونحن في حزب حُماة الوطن منذ اللحظة الأولى لتأسيس الحزب قمنا بإعتماد إستراتيجية واضحة لعدة محاور منها "المحور التنظيمي - المحور السياسي - وفي القلب منها المحور الخدمي المجتمعي" والتى شهدت تكثيف خلال الثلاث سنوات الأخيرة.



وأوضح أن الحزب أطلق العديد من المبادرات وعقدنا عدة شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وأيضاً مؤسسات حزبية، ويظهر ذلك جلياً في التعاون المثمر الذي قمنا به مع حزب مستقبل وطن في تنفيذ عدد من الفاعليات والمبادرات ومنها قافلة المساعدات بغزة وإحلال سيارات الأجرة لسائقي شمال سيناء المرحلة الأولى والإفراج عن عدد من الغارمات بشهر رمضان المعظم.



وأشار إلى أنه وفي إطار دعم جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية في توفير الرعاية الصحية أطلقنا عدة قوافل طبية، وعملنا علي مواجهة غلاء الأسعار وما تم على أثره من جشع بعض التجار فيما يتعلق بملف الإنتاج الحيواني وإستجلاب لحوم من أفريقيا.



➢وأوضح أنه تم تسخير كافة قدراتنا وإمكانياتنا لخدمة المواطنين ونقوم برصد المشكلات والتلاحم مع المواطنين لإيجاد الحلول لها، فقد أطلقنا العنان لكوادرنا الحزبية لحرية تقديم الأفكار المبتكرة والإبداعية لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين.



‎واختتم حديثه بالقول إننا في حُماة الوطن نؤمن بأن الأوطان هبة من الله والأمان نعمة من الله وبينهما مسئولية وسنكون جميعاً بمشيئة الله على قدر هذه المسئولية.

جاء ذلك خلال المتلقى السياسي الذي عقد تحت شعار "مشاركه من اجل الوطن .

حصاد عام مضي- رؤيه عام مقبل تحت رعايه حزب مستقبل وطن ومشاركه مجموعه كبيره من الاحزاب..

-حزب حماه الوطن

-حزب الشعب الجمهوري

-حزب مصر الحديثه

-حزب المؤتمر

-تحالف الاحزاب السياسية الذي يضم ٤٢ حزبا .

-تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسين .

في اكبر ملتقي حزبي سياسي لاستعراض جهود الاحزاب السياسيه خلال عام مضي .. ووضع الرؤي لعام مقبل من خلال محاور اهمها :

١. النشاط السياسي الحزبي .

٢.الاجنده التشريعيه للقوي السياسيه.

٣.العمل المجتمعي والتنموي لتطوير المجتمع ، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.