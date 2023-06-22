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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسماء نارية|شوبير يعلن صفقات مثمرة لـ الزمالك بينهم ثنائي غير متوقع

صدى البلد

اعلن الاعلامي احمد شوبير عن صفقات الزمالك القادمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

و كتب شوبير: بعيدا عن كل ما يقال وينشر.. أحمد ميهوب حارس غزل المحلة .. محمد حمدي ظهير إنبي . محمد هلال.. أحمد عادل ميسي..أحمد أيمن منصور.. محمود حمادة..تلك الأسماء التي يرغب الزمالك في التعاقد معها ويتحرك لحسمها فعليا.. بجانب ثنائي أجنبي مميز.

 

ونجح نادي الزمالك في تجديد عقد الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين

 

حيث كان ينتهي تعاقد التونسي حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وكان يحق للاعب التوقيع لأي فريق أخر دون العودة إلى الإدارة البيضاء.

 

ووقع الاعب علي تمديد تعاقده مع نادي الزمالك مساء اليوم خلال الجلسه التي جمعته بمسؤولي النادي وتم الاتفاق والتوقيع .

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم .

 

يأتي هذا خلال جلسة جمعت الاعب بصحبة وكيله حازم فتوح والمستشار مرتضي منصور رئيس النادي اليوم مقر القلعه البيضاء وتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بشأن تجديد عقده وبالفعل وقع مع الزمالك أربعة مواسم حيث كان ينتهي عقد الاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

 

وكان اللاعب تلقى عروضا محلية في الفترة الأخيرة أبرزها من بيراميدز الذي كان اتفق على الانضمام إلى صفوفه في حال عدم التجديد للزمالك.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

 

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الخميس بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.

 

اخبار شوبير صفقات الزمالك احمد ميهوب محمد هلال

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