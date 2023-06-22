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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم مصمم الإضاءة طارق صبري في حفل جوائز الميما

مصمم الإضاءة طارق
مصمم الإضاءة طارق صبري

تسلم مصمم الإضاءة طارق صبري جائزة التميز  بتصويت الجمهور في "الميما أورد ميوزيك" الأفضل في الشرق الأوسط في نسخته ال16 بعد أن قدم سلسلة من الحفلات الناجحة لكبار نجوم الفن في الحفل الذي أقيم مساء أمس في العلمين.

وتم تكريم عدد كبير النجوم من أبرزهم احمد سعد الذي حصل علي جائزة أفضل مطرب و أنغام أفضل مطربة واحمد بتشان افضل مطرب شاب وزينب حسن أفضل مطربة صاعدة وبدر حكيم أفضل مطرب صاعد.

بينما حصل المايسترو هاني فرحات علي جائزة خاصة من لجنة التحكيم و المطربة بوسي أفضل مطربة شعبية و عمر كمال أفضل مطرب شعبي و محمد صقر أفضل مهندس صوت وفريق شارموفرز أفضل فرقة غنائية ومروان بابلو أفضل مطرب راب وزينب حسن أفضل مطربة صاعدة.

وكان طارق صبري قدم مؤخرا حفلين للنجوم اليسا و محمد حماقي في الإسكندرية والتجمع الخامس ونال إشادة كل الحضور بعد تقديمه عروض عالمية بالحفلات.

 

أحدث حفلات طارق صبري

في منتصف شهر يونيو 2023، أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور، بالتعاون مع مصمم الإضاءة طارق صبري.

وحرصت إليسا علي توجيه الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري بعد الابهار الذي قدمه خلال الحفل، كما قدمت مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "في أول الحكايات، عايشالك، هنغني كمان وكمان، من اول دقيقة" وغيرها من الأغاني.

 

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