كشف الكاتب الصحفي شريف سمير، تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، قائلا: إنه من الطبيعي جدا أن هذه القمة يكون هدفها ايجاد شفافية وعدل من الدول الغنية إلى الدول النامية، إضافة إلى أن يكون هناك امتداد لفكرة صندوق الخسائر والتعويضات للدول الفقيرة أو المتضررة من التدهور المناخي أو ما شابه ذلك من تحديات.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الأزمة العالمية أصبحت تواجه كل دول العالم النامية والغنية، موضحا أن التغيرات المناخية أصبحت الآن مخيفة جدا ، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا.



وتابع أن الأمر الأن محتاج إلى قمة من نوع خاص، وبالتالي تكاتف من جميع دول العالم، وإشراك للقطاع الخاص في حل هذه الأزمات، لافتا إلى أن الاعتماد على الحكومة سيكون به مخاطرة ومقامرة.

