عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي بقمة ميثاق التمويل العالمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الكاتب الصحفي شريف سمير، تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، قائلا: إنه من الطبيعي جدا أن هذه القمة يكون هدفها ايجاد شفافية وعدل من الدول الغنية إلى الدول النامية، إضافة إلى أن يكون هناك  امتداد لفكرة صندوق الخسائر والتعويضات للدول الفقيرة أو المتضررة من التدهور المناخي أو ما شابه ذلك من تحديات.


وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن  الأزمة العالمية أصبحت تواجه كل دول العالم النامية والغنية، موضحا أن التغيرات المناخية أصبحت الآن مخيفة جدا ، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا.


وتابع أن الأمر الأن محتاج إلى قمة من نوع خاص، وبالتالي تكاتف من جميع دول العالم، وإشراك للقطاع الخاص في حل هذه الأزمات، لافتا إلى أن الاعتماد على الحكومة سيكون به مخاطرة ومقامرة.
 

الرئيس السيسي ميثاق التمويل العالمي فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

ترشيحاتنا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ