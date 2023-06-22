عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بالشرقية

صدى البلد

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص بطريق ببلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر.

 

 وتم نقل المصابين إلي مستشفى العاشر الجامعي ومستشفى ابن سينا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بإستقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم كما استقبلت مستشفى ابن سينا شخص مصاباً بكدمات وكسور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تفاصيل جديدة في ثالث جلسات محاكمة الأم التى أنهت حياة نجلها بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص بطريق ببلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 7 أشخاص الأجهزة الامنية الرعاية الصحية العاشر من رمضان تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة ملاكي سيارة ميكروباص مستشفى ابن سينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

ترشيحاتنا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ