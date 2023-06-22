إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص بطريق ببلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى العاشر الجامعي ومستشفى ابن سينا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بإستقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم كما استقبلت مستشفى ابن سينا شخص مصاباً بكدمات وكسور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص بطريق ببلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.